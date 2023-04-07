«واحد من الناس» يجبر خاطر بائعة الخضار ويهديها مبلغًا ماليًا

التقى الدكتور عمرو الليثي بالسيدة منى سيد 60 سنة، بائعة خضروات بأحد الشوارع، والتي قالت: "زوجى عمره 72 سنة مريض على قد حاله، ولدي ولد وبنتين، وبكسب 70 جنيهًا فى اليوم، والحمد لله رضا من الله".

وأضافت منى سيد خلال برنامج "سيارة المفاجآت" المذاع على قناة الحياة: "باخد علاج ضغط وعظام والمرارة تعباني، وزوجي مصاب في شبكة العين، ونفسي في "دكان" أبيع فيه، وخلال الحلقة أعطى الليثي مبلغ 10 آلاف جنيه للسيدة منى".

جدير بالذكر أن برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يومًا من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجآت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يوميًا وترسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية، يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.