النيابة تطلب تحريات المباحث عن مشاجرة بائعي الخضار في منشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة نشوب مشاجرة وإصابة عدد من بائعي الخضروات، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

واعترف 3 بائعين بتهمة الشروع في قتل آخرين، بسبب الخلاف حول أماكن بيع الخضراوات في السوق، مما أسفر عن إصابتهم.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين سلاحين أبيض، وعصا خشبية "شومة"، اعترفوا باستخدامهم في التشاجر مع المجني عليهما، وإصابتهما، وذكر أحدهما أنه أصيب برأسه نتيجة تعرضه للاعتداء خلال المشاجرة.