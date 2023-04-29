مصرع منجد على شريط السكك الحديدية فى قليوب

لقي منجد مصرعه تحت عجلات قطار في مزلقان قليوب المحطة دائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان قليوب المحطة دائرة القسم، وأسفر عن وفاته على الفور.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار القاهرة الإسكندرية، منجد، ومقيم دائرة القسم، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان قليوب المحطة دائرة القسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.