السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 35 ألف طن أسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا عبر ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن مواد البناء إلى الأسواق الخارجية عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة  COREWISE OL القادمة من اليونان  لتحميل  35  ألف طن اسمنت أبيض معبأ إلى أمريكا.

وشهد ميناء غرب بورسعيد  نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SCOT STUTTGART القادمة من ميناء دمياط  لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية ، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

استقبلت اجراءات اسمنت ابيض الاسواق الخارجية الإجراءات الخاصة

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