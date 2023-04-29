السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: لن نسمح بتصدير السكر نهائيا

السكر
السكر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يسمح مطلقا بتصدير السكر للخارج بحجة الاكتفاء الذاتي، مضيفا: "توليت الوزارة في 2017 وقت أزمة سكر طاحنة بسبب تصديره للخارج".

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن تصدير السكر سيؤدي إلى أزمة وضغط متزايد على الدولار بسبب الحاجة إلى الاستيراد مرة أخرى، موضحا أنه لا يوجد تسعيرة للسكر وإنما قرار بحظر تصديره نهائيا.

ونوه الدكتور علي المصيلحي أن قرار منع تصدير السكر سيتم مده حتى نهاية الموسم المقبل تفاديا لحدوث أزمة سكر طاحنة.

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