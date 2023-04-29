السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقي يطلاب إيران بضرورة مراعاة حصة العراق المائية

من اللقاء
من اللقاء

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، على ضرورة مراعاة حصة العراق المائية.

وقال الرئيس العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، من العاصمة الإيرانية طهران": “تربطنا مع إيران علاقات مشتركة، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وتابع الرئيس العراقي: "يجب إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى"، مشدداً على ضرورة حل المشاكل وبينها مراعاة حصة العراق المائية.

وأضاف الرئيس العراقي أن العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير، مردفاً بالقول: “أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية”.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة.

بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال المؤتمر المشترك: “علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى”.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لدينا مصالح مشتركة مع العراق"، مشيراً إلى أن مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو".

وشدد على أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن إيران، لافتاً إلى أن “المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى التحسن في أمنها”.

ووصل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، صباح اليوم، إلى إيران في زيارة رسمية.

 

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد العراق حصة العراق المائية طهران العاصمة الإيرانية

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