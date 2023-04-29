حبس متهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية بحبس الزوج المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات أودت بحياتها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على المتهم بقتل زوجته بعد مرور 48 ساعة من حفل زفافهما بقرية نفيا مركز طنطا بسبب خلافات أسرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بمقتل عروس داخل شقتها بقرية نفيا مركز طنطا.

انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مقتل عروسه على يد زوجها بعد مرور 48 ساعة على زفافهما، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها داخل غرفة النوم، بسبب خلافات أسرية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.