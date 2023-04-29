رحلة ثقافية بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية احتفالًا باليوم العالمي للتراث

يستضيف متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية اليوم، رحلة ثقافية وسيمنار احتفالًا باليوم العالمي للتراث، وذلك تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية «وزارة الثقافة المصرية» ومن تنظيم «حملة أبو سمبل 50» و«التراث العمراني - الهوية الثقافية | مصر» وبالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "MUST".

وقال الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إن الاحتفالية تضم العديد من المحاور المشتركة في الحفاظ على التراث حيث يشارك بها قطاع الفن ن التشكيلية و حملة أبو سيمبل ومجموعة من المعماريين تم التعاون معهم في عدد من الفعاليات، فضلا عن المحاضرين.

وأضاف لـ«الدستور» أنه يتحدث خلال الاحتفالية عن دور المراكز الثقافية في الحفاظ على التراث والقضايا المرتبطة به، ومنها متحف الفنون الجميلة نموذجًا، وكيف استطعنا خلال الفترة الماضية، منذ إعادة افتتاح المتحف في 2013 وعلى مدار 10سنوات، في الحفاظ على التراث الموجودة في في المتحف سواء تراث مادي من أعمال فنية أو نحتية أو تراث معنوي لا مادي، والحفاظ على تاريخ المتحف، وكيف تم ذلك من خلال الفاعليات وعرض هذا التراث للجمهور.

وأشار إلى أن من خلال الحديث عن المتاحف ودورها في حفظ التراث نؤكد على تعريف المتحف والذي هو «مقر دائم مفتوح للعامة من أجل خدمة المجتمع وتطويره، يقوم بجمع وحفظ وعرض التراث الإنساني، وتطويره لأغراض التعليم والدراسة والترفيه»، وهذا من نعمل على تحقيقه في الفعاليات التي ينظمها المتحف، والتي ليست معارض فنية فقط، بل ربط الفن بالتاريخ بالتراث، ليخرج مفرد فني في النهاية.

وتابع أن تلك المفردات الفنية تمت من خلال العديد من المشاريع التي تم تنظيمها بمتحف الفنون الجميلة مثل: خبيئة المتحف، ومعرض الخبيثة الثاني، ومعرض ثورة 1919، وغيرها، وكيف كانت هذه المعارض بها ربط بين الفن والتاريخ والتراث، وهما الثلاث عناصر التي نعمل على تحقيقهم، وكيف استطعنا ايضًا تحويل معلومات على الورق سواء أعمال فنية أو وثائق لكي تخرج للجمهور بشكل عرض فني.



وأشار إلى أن السيمنار يتضمن كلمات لعدد من المتخصصين في المجال، حيث يتناول المعماري حمدي السطوحي الخبير بالإيكوموس ومؤسس حملة أبو سمبل، الحديث عن رؤية استراتيجية للتعامل مع قضية التراث والتغيرات المناخية، مع عرض بعض التجارب العملية، كما تتناول الدكتورة مها أبو بكر، مدرس بجامعة مصر وعضوة الإيكوموس دور المؤسسات التعليمية في تبني الفعاليات الثقافية، مع نبذة عن إحتفالية العام الماضي.

كما تتحدث الدكتورة هبة أبو الفضل الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عن المحور التعليمي والبرامج التعليمية المرتبطة بالتراث، والمعماريان عماد فريد ورامز عزمي المتخصصان في مجال العمارة البيئية، ويعرضان عدد من التجارب العملية.



واوضح أنه على هامش الاحتفالية، سيتم زيارة معرض مقتنيات متحف الخط العربي والذي يقام بداخل متحف الفنون الجميلة، في تعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).