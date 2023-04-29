السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور نادى التوكيلات الملاحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، نادي التوكيلات الملاحية لمتابعة  مستجدات الأنشطة الرياضية، في إطار ما تشهده بورسعيد من تطورات على كافة الأصعدة ومنها المجال الرياضي.

وحرص محافظ بورسعيد خلال زيارته النادي، على لقاء عدد من أعضاء النادي وعدد من الرموز الرياضية من محافظة بورسعيد، حيث تبادل المحافظ معهم الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالمحافظة، وأوضاع الرياضيين، وآخر تطورات الأنشطة الرياضية التي يشهدها نادي التوكيلات الملاحية، متمنيا للنادي ومجلس إدارته الاستمرار في تحقيق التميز الرياضي المعتاد داخل نادي التوكيلات الملاحية.

من جانبهم، وجه أعضاء النادي والرموز الرياضية، الشكر لمحافظ بورسعيد، على اهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي ببورسعيد، فضلا عن إشادتهم بالتطورات غير المسبوقة على أرض بورسعيد، وجعلها مدينة نموجية من الطراز الأول وعودتها لمكانتها الرائدة بين المحافظات.

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الأنشطة الرياضية الاستمرار أعضاء النادي التوكيل القطاع الرياضي

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