السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط البلد 15 يومًا

ارشيفية
ارشيفية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل بتجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة، حيث كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الأول الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وبدأت بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد أشخاص مرتكبيها، وتوصلت التحريات إلى تحديد هويتهم وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني قام بتصويره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه فقد أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم.

وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، فأقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو.

وضُبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول تم فحصه بمعرفة النيابة العامة، فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منهم وفحصها لبيان مدى تعاطيهم أي مواد مخدرة من عدمه، وإرسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قاضي المعارضات سيدة أجنبية النائب العام وسط القاهرة تحريات الشرطة

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