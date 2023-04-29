موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد "المركب الرياضي محمد الخامس" في "الدار البيضاء" بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في تكرار سيناريو الفوز على الرجاء المغربي، من أجل التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واستكمال المشوار نحو التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

وكان فريق الأهلي قد اختتم تدريباته، مساء أمس الجمعة، على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، والذي بدأ بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، بينما اختتم المران بتقسيمة مصغرة.

في المقابل، يرغب فريق الرجاء المغربي في الثأر من الأهلي، ومحاولة قلب الطاولة وتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وإقصاء الشياطين الحمر، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على استاد "القاهرة الدولي" في مصر، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ومن المنتظر أن يواجه المتأهل من مباراة الأهلي والرجاء نظيره الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.