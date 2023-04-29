السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. "الأعلى للجامعات" يُناقش أزمة الطلاب العائدين من السودان

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

يناقش المجلس الأعلي للجامعات غدا الأحد، خلال اجتماعه بحامعة أسيوط، عدة ملفات مهمة.

 ومن أهم هذه الملفات  أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وبحث قواعد قبولهم بالجامعات المصرية، والاستعدادات الامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعي 2022  2023، والتي من المقرر أن تبدأ في نهاية شهر مايو وأول شهر يونيو المقبل، كما يناقش المجلس مستجدات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع عاجل بين الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وقيادات الوزارة؛ للتعرف على طلباتهم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق.

هذا، وقد أجرى الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين مجلسي الجامعات الأهلية والخاصة، والدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، حوارًا مُفصلًا مع عدد من الطلاب الدراسين بالجامعات السودانية، حيث نسق الاتحاد العام المصري في الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد، هذا الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه أبنائنا الطلاب بخصوص دراستهم الجامعية حاليًا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان الشقيق.

وأجابت قيادات الوزارة عن كافة استفسارات الطلاب، وتم طمأنتهم بشأن مستقبلهم الجامعي، حيث تدرس الوزارة حاليا كافة السُبل المُمكنة للحفاظ على مستقبلهم الجامعي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

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