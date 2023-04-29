السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين في المطرية

جريدة الدستور

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهما في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا بسبب خلافات بينهما.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

نيابة شرق القاهرة قتل صديقه منطقة المطرية

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