اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام قسم التبين"

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبدالهادي، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم “رضا ع”، وهو المتهم رقم 42 بأمر الإحالة في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث اقتحام قسم التبين”.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.