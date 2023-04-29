اليوم.. المصرى يواجه الإسماعيلى فى ربع نهائى كأس الرابطة

تتواصل اليوم مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بمباراة المصري والإسماعيلي في السابعة مساءً، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

المباراة هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن تبادلا الفوز في مباراتي الدوري، حيث فاز المصري في الدور الأول بهدف دون رد، والإسماعيلي في الدور الثاني 2-1.

الفريقان لديهما الطموح لاستعادة الألقاب الغائبة منذ سنوات طويلة وبطولة كأس الرابطة فرصة لتحقيق ذلك وإسعاد الجماهير، إضافة إلى أن المباراة تمثل بطولة خاصة للفريقين باعتبارها مباراة ديربي القناة وأحد مواجهات الكلاسيكو في الكرة المصرية وكعادة مباراة الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية ولا تعترف بموقف الفريقين في البطولات المختلفة وتتحدد نتيجتها على ضوء ما يبذله اللاعبون من جهد طوال 90 دقيقة.