شقيقة زعيم كوريا عن بايدن "رجل عجوز مسن لا مستقبل له"

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، حول كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن "تغيير النظام في كوريا"، إن التصريحات يمكن قبولها لأنها جاءت من "رجل عجوز مسن لا مستقبل له".

وهددت شقيقة رئيس كوريا الشمالية، في وقت سابق، بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ، ردا على الإجراءات الأمريكية.

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري: "تم مؤخرا تنشيط حركة أسلحة الضربة الاستراتيجية للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت كيم يو جونغ، في وقت سابق، إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو قولها سابقا: "بالنسبة للأغبياء، ألفت انتباهكم إلى أن صواريخنا الباليستية العابرة للقارات لن تستهدف سيئول أبدا، ومثل السابق ليس لدينا رغبة في التعامل مع حثالة كوريا الجنوبية".

والشهر الماضي قالت كيم يو جونغ إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.

وفي نفس السياق اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالعمل على مفاقمة الوضع في المنطقة وهددت "بإجراءات ساحقة" ردا على كل خطوة عدائية ضد كوريا الشمالية.

وسيسمح الاتفاق الذي أعلن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول تعزيز الردع ضد بيونج يانج بالحد من حماس سيول لامتلاك أسلحة نووية، لكنه يدل على الغياب شبه الكامل لوسائل مجدية للقضاء على تهديد الترسانة الكورية الشمالية.

وتحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي منذ سنوات كوريا الشمالية، من دون جدوى، على التخلي عن سعيها في مجال حيازة أسلحة نووية، ودفع هذا الخطر الماثل منذ فترة طويلة والمتزايد، كثيرين في كوريا الجنوبية إلى الوقوف في صف المطالبين ببناء ترسانة نووية للبلاد.