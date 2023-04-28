علي الدين هلال: أيًا كان الفائز في الحرب السودانية فهو "مهزوم"

علق المفكر السياسي، الدكتور علي الدين هلال، علي تفاقم الأزمة السودانية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه أياً كان الفائز في الحرب السودانية فهو مهزوم.

وأضاف أن الدول المجاورة مباشرة لسودان سيتأثرون مباشرة بالأزمة، بسبب الهجرة الغير نظامية وخاصة لدول مصر والتشاد.

وأشار إلى أن موضوع السودان هو أمن مباشر لمصر بسبب الأفكار المتفرقة، موضحاً أن كل حرب مهما طالت ستنتهي وستسكت المدافع في وقتٍ ما، عندما يشعر أطراف الصراع أن ما يتكلفه الصراع سيكون أكبر من عوائده.

وأكد أن هناك قوى دولية تسعى إلى استبعاد مصر من معادلة السودان، لأن وزير الخارجية الأمريكية تحدث مع وزير خارجية الإمارات والتشاد وغيرهم ولم يتحدث في الأزمة مع وزير خارجية مصر.