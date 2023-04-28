قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة الإسماعيلي في كأس الرابطة

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.

وكان المصري البورسعيدي قد وصل إلى هذا الدور بعد انسحاب الأهلي من الدور ثمن النهائي.

أما الإسماعيلي فقد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية.

وضمت قائمة المصري البورسعيدي لمباراة الغد كلا من:

عصام ثروت - محمد شحاتة - محمود جاد - عمرو موسى - عماد بوبكر - حسين السيد - كريم العراقي - عمرو السعداوي - حسام حسن - عدنان عثمان - عمرو المرسي - إسلام أبو سليمة - أحمد شداد - أحمد عماد - محمد الفيومي - إلياس الجلاصي - زياد فرج - حسن علي - عبد الرحيم دغموم - إسلام عطية - إيزي إيميكا - رجب عمران - أنتوني أكبوتو - محمد جريندو - مروان حمدي - محمد الظريف - عبده يحيى