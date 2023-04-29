السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شخص وإصابة آخر بطلق نارى بقرية النصارية فى الفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه، منذ قليل يُدعى" أحمد كرش" في العقد الرابع من العمر، وإصابة آخر بطلق ناري، أخذًا بالثأر بسبب مشاجرة قديمة، بين عائلتي الأميري، وأبو كرش،  بقرية النصارية التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، دامت لأكثر من عامين مما أدى إلى مقتل أحد أفراد عائلة الأميري.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي بمقتل شخص بطلق ناري وإصابة آخر إثر خلافات قديمة.

وتعود الأحداث منذ عامين في شهر رمضان السنة الماضية، عندنا نشبت مشاجرة بين  شباب عائلتي الأميري وعائلة أبو كرش، أسفر عن مقتل شاب من عائلة الأميري، وصدر حكم علي القاتل من عائلة أبو كرش بالحبس لمدة 10 سنين مما أدى إلى بركان في العائلة الآخرى، وقام اليوم الجمعه، أحد أفراد عائلة الأميري بالاخذ بثأر وقتل فرد من عائلة أبو كرش.

وانتقلت على الفور قوات الأمن والأجهزة الأمنية برئاسة المقدم انور المصري رئيس مباحث المركز، وتم فرض كردون أمني للفصل بين العائلتين لعدم تجدد الاشتباك مرة ثانية والقبض علي المتهم وأعوانه.

وجري نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفي إبشواي المركزية تحت تصرف النيابة العامة،
كما تم نقل المصاب الآخر إلي نفس المستشفي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري بقرية النصارية بالفيوم

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