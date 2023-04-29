السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق اختبارات صفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالقاهرة والجيزة.. اليوم

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تنطلق اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت الموافق ٢٩ أبريل الجاري، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

 وأعلنت المديريات التعليمية، أنها تستأنف امتحانات المواد الأساسية، لجميع صفوف النقل يوم السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣، وفقًا للخريطة الزمنية لعقد الاختبارات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت المديريات التعليمية، أهمية مراعاة موعد بدء الامتحانات طبقًا للتوقيت الصيفي.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على عدم وجود أى تعديل في مواعيد امتحانات آخر العام (النقل، الشهادات العامة).

وكانت قد أصدرت المدارس الثانوي العام، تنبيه مهم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن تطبيق التوقيت الصيفي.

وجاء تنبيه المدارس للطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بضرورة تحديث الساعة في التابلت طبقًا التوقيت الصيفي.

وأكدت المدارس طريقة تغيير الوقت عن طريق تفعيل خاصية أو التغيير اليدوى automatic date and time.

طريقة ضبط  ساعة التابلت على التوقيت الصيفي 

وقالت المدارس الثانوية في تنبيها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إنه يمكن ضبط ساعة التابلت على التوقيت الصيفي من خلال اتباع الخطوات التالية:

 ١- الدخول على الضبط. 

 ٢- ثم الدخول على الإدارة العامة. 

 ٣- واختيار التاريخ والوقت. 

 ٤- ثم نقوم بتفعيل الخيار. 

 ٥- التاريخ والوقت التلقائي.

وتنطلق الامتحانات الأساسية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، بداية من يوم ٦ مايو المقبل في جميع المحافظات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع عقد أي اختبارات أساسية يوم ٦ مايو.

وتنعقد امتحانات الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من امتحانات صفوف النقل، قبل انطلاق امتحانات الشهادتين الثانوية الفنية والعامة.

٢٩ ابريل الأبتدائي والأعدادي التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الامتحانات الخطوات التالية الثاني الثانوي الثانوي العام التوقيت الصيفي الشهادات العامة

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