السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يوسع الفارق| ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى قبل الجولة 34

هولاند لاعب مانشستر
هولاند لاعب مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 34 والتي قد تكون لم تتغير كثيرا عن الجولة السابقة ويتسارع الكثير من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يهتم الجماهير في الكثير من دول العالم بمتابعة أخبار الدوري الإنجليزي وترتيب هدافي الدوري، لكن لا يزال النرويجي أرلينج هالاند يبتعد بصدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وسط تجمد أرصدة منافسية خلال الجولة الماضية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 34

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي33
2هاري كين - توتنهام24
3إيفان توني - برينتفورد19
4محمد صلاح - ليفربول16
4ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد16
6جابرييل مارتينيلي - آرسنال15
7أولي واتكينز - أستون فيلا14
8كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد13
8بوكايو ساكا - آرسنال13
10مارتين أوديجارد - آرسنال12
11ميجيل ألميرون - نيوكاسل11
11ألكساندر ميتروفيتش - فولهام11
11رودريجو - ليدز يونايتد11
14هارفي بارنز - ليستر سيتي10
14ألكساندر إيساك - نيوكاسل10
=16جيمس ماديسون - ليستر سيتي9
16فيل فودين - مانشستر سيتي9
16روبيرتو فيرمينو - ليفربول9
16داروين نونيز - ليفربول9
16جابرييل جيسوس - آرسنال9
16سون هيونج مين - توتنهام9
22لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال8
22داني إنجز - وست هام8
22أليكسيس ماك أليستر - برايتون8
22برينان جونسون - نوتنجهام فورست8
26سولي مارش - برايتون7
26كاي هافيرتس - تشيلسي7
26جيمس وارد براوس - ساوثامبتون7
26كاورو ميتوما - برايتون7
26باسكال جروس - برايتون7
26فيليب بيلينج - بورنموث7
26خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي7

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وخلال مواجهه مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز السيتي بأربعه أهداف مقابل هدف، كان لهالاند نصيبا من تلك الأهداف، حيث أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 33 هدفا، بينما فشل كل  من: هاري كين ومحمد صلاح، في إحراز الأهداف في الجولة الماضية رغم فوز ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح وتعادل توتنهام ومانشستر يونايتد، الذي يلعب ضمن صفوفه هاري كين إيجابيا بهدفين لكل فريق، لكن لم يكن لكين نصيبا في احراز أي هدف ليصبح الفارق بينه وبين هالاند تسعة أهداف.

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