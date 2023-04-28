جوارديولا: الدورى الإنجليزى لم ينته بعد.. أثق فى لاعبى فريقى ولو تخلفنا بـ10 نقاط

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن المباراة التي ستجمع فريقه بفولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فولهام، يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مزاجنا بعد مباراة أرسنال؟، لم نفعل شيئًا مميزًا كالمعتاد، كانت لدينا جلسة تعاف، واليوم كان لدينا يوم عطلة، نحن واثقون من مباراة فولهام، لقد كان الفريق معا بضع سنوات، هذه هي الثقة التي لدينا، الكثير من المباريات أمر طبيعي في هذه الفترة، بالطبع، الفوز بالمباريات يساعد على الاستعداد، يوم الأحد، لدينا فرصة أخرى".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب الصدارة أرسنال، الذي لعب مباراتين أكثر من كتيبة جوارديولا.

وزاد: "فولهام؟ إنهم استثنائيون (ألكسندر) ميتروفيتش غير موجود، الذي كان مذهلاً بالنسبة لهم، عليك أن تكون عدوانيًا أمامهم وتهاجم قدر الإمكان".

وعن سباق التتويج بالدوري الإنجليزي، قال: "لم ينته الأمر بعد، سينتهي الأمر عندما ينتهي، لا يزال أمامنا سبع مباريات علينا أن نلعب لعبنا، أعرف ما حدث عندما فزنا في الإمارات أمام أرسنال في الدور الأول ثم تعادلنا في نوتنجهام فورست".

وأوضح: "الآن نذهب إلى فولهام ضد فريق رائع. نحن لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، نحن سعداء بالمباراة الأخيرة والأداء ولكن هذا كل شيء، أعلم أنه لم يبق 20 مباراة، إنها سبع، لكن سبع مباريات هي سبع مباريات خاصة بالنظر إلى أن لدينا مباريات في دوري أبطال أوروبا وما إلى ذلك".

واستطرد: "لا تسيئوا فهمي، حتى لو كنا في نفس المركز متأخرين بعشر نقاط، أنا أثق في لاعبي فريقي اللاعبون متماثلون، عليك أن تغريهم كل يوم للتأكد من أن الأمور تعمل. الخسارة جزء من المنافسة، نحن هناك لمحاولة (الفوز باللقب)، الشعور جيد، لكن علينا إثبات ذلك مرة أخرى".

وأكمل: "لدينا بعض الهامش، لدينا سبع مباريات، لكن (آرسنال) لديه خمس مباريات، قريب حقًا، كان الأداء ضد نوتنجهام فورست (بعد الفوز على آرسنال في الدور الأول) من أفضل العروض. السفر من لندن، في وقت متأخر من الليل، لعب الفريق بشكل لا يصدق لكننا فقدنا النقاط".

وعن حالة لاعبه المصاب ناثان آكي، قال: "إنه أفضل بكثير. يعرف اللاعب جسده ورد الفعل، ما زال لا يتدرب في الفريق، أعتقد أنه لن يمر وقت طويل، لكن ربما يأتي غدًا ويقول المدرب إنه يجب ألا يتدرب، لكنني لا أعتقد ذلك".

وعن مستوى لاعبه كيفن دي بروين، قال: "إنه نفس اللاعب منذ شهر، إذا لعب أو لم يلعب، لا يمكنك مطالبة كل لاعب يبلغ عمره 10 سنوات، بمباراة كل ثلاثة أيام، أن يكون على أهبة الاستعداد طوال الوقت، في بعض الأحيان عليك أن تراه وتقول، (حسنًا، دعه ينعش عقله، معاييره عالية جدًا)".

وعن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال: "لا (لم أخطط بعد لمدريد)، لديّ فكرة أكثر أو أقل عن تلك المباراة، ولكن على وجه التحديد، بخصوص إذا تغيروا عن الموسم الماضي عادة أنا مهتم بالمباراة القادمة".

وتابع: "ليس لدينا الوقت لإعطاء الأولوية لأي شيء، أن تكون بطل (الدوري الإنجليزي) مرة أخرى هو نفس مستوى دوري أبطال أوروبا، انتباهي هو فولهام، ثم وست هام، ثم ليدز، ثم بعد ذلك، نستعد لمدريد".

وعن الأدوار القيادية للاعبين، قال: "نعم بالطبع صعد آخرون كقادة للفريق منذ رحيل فرناندينيو، جوندوجان وكايل ووكر وسكون كارسون وروبين دياز ورودري، عادة (نتحدث) عن المباراة نفسها، في بعض الأحيان بعض الإجراءات المحددة ولكن دائمًا من أجل أن تتحسن الفائدة، ما لا أحبه هو عندما يكون النادي سطحيًا، جيدا أو سيئا، بغض النظر، هذا هو الأسوأ، بعد الفوز في الماضي، يجب أن يكون النادي يتمتع بكاريزما وأن يظهر العاطفة والحب، هذه هي النقطة الأساسية".

وعن الحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قال: "نعم (لقد جهزت الشمبانيا)، اسأل أرسنال: (ماذا يعني أن تكون في دوري أبطال أوروبا) بعد غياب، إنه نجاح بالتأكيد".

وعلى تحفيز لاعبيه، قال: "أنا لا ألقي خطابات تحفيزية. هذا ما أشعر به حيال المباراة التي سنلعبها. في بعض الأحيان يكون الأولاد أكثر هدوءًا أو عدوانية، وفي بعض الأحيان يتعين عليك رفع معنوياتهم، لم أقل كلمة واحدة أمام أرسنال، إنهم يعرفون تمامًا، سألت كيف استعدوا، قالوا إنهم استعدوا (هادئين جدًا)، اللاعبون في هذه الحالة، يشعرون بالراحة، ويعرفون بالضبط ما يتعين عليهم القيام به. نفس الشيء مع ريال مدريد، فهم يعرفون ما يلعبون من أجله في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن التنافس مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي، قال:"أعرف تماما ميكيل (أرتيتا)، واللاعبون يعرفون، إنهم (أرسنال) لن يستسلموا، إذا كنا متقدمين بعشر نقاط، فسأقول إن الأمر قد انتهى. لكننا متخلفون بنقطتين، علينا الفوز على وست هام وفولهام، الحقيقة نحن متخلفون، إذا انتهى الموسم اليوم فسيكونون أبطالًا، هذا ممكن - يمكنك خسارة النقاط وتعادل المباريات في أسبوع واحد، علينا أن نكون على علم بذلك".