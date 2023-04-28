"إكسترا نيوز": "أرقين" القبلة الرئيسية للرعايا الأجانب منذ نشوب الأزمة السودانية

قال عوض غنام، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك حالة من السيولة والانسيابية في معبر أرقين البري مقارنة بالتكدس الذي كان يوجد في الجانب السوداني من المعبر، ولكن بعد رفع كفاءة بعض القسطل تم إنجاز المهام المختلفة لتلك الشاحنات.

معبر أرقين

وأكد عوض غنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر أرقين منذ نشوب الأزمة السودانية أصبح القبلة الرئيسية للرعايا الأجانب لما به من أمان شديد، حيث يتم عبور الجاليات الأجنبية جميعها من هذا المعبر وليس المصريين فقط.

وتابع:" هناك ارتفاع شديد في الأسعار للانتقال من الخرطوم لأي ولاية أخرى، وهذا الارتفاع بلغ أكثر من 30 دولارا".

الأزمة السودانية

وأضاف في حديثه، أن الطلبة المصريين العائدين من السودان يتساءلون عن مستقبلهم وينتظرون قرار وبيان وزير التعليم العالي الخاص بمستقبلهم العلمي بعد عودتهم من السودان.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر نصب عدة خيم اليوم لتوزيع الغذاء والدواء للمواطنين بالمعبر كما تم توفير وسائل نقل للمواطنين.