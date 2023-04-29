حالة الطقس اليوم السبت 29-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المواطنين في ظل التقلبات الجوية والمناخية، خاصة عقب شم النسيم وتشهد درجات الحرارة عدم استقرار في المحافظات، حيث ترتفع خلال ساعات النهار و تنخفض خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة.



حالة الطقس اليوم السبت 29-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وأكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة في كافة محافظات الجمهورية بنحو 6 درجات مئوية حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في محافظات القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من دول أوروبا تأثر في حالة الجو بشكل ملحوظ.

وأشارت الأرصاد إلى أن كتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا وتمر بالبحر المتوسط تتسبب في تغيير حالة الجو خلال الساعات المقبلة، حيث تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وحجب جزء من إشاعة الشمس وتساعد في الشعور بانخفاض درجات الحرارة وتحسين الحالة الجوية.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك أجواء ربيعية مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية لأنها تسجل درجة حرارة أقل من درجة الحرارة في العاصمة، فيما تشهد محافظات شمال الصعيد انخفاضا أيضا في درجات الحرارة مع وجود أجواء حارة خلال فترة النهار وفي محافظات جنوب الصعيد فستظل الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.





درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 29 أبريل 2023

وأصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيان توضح من خلاله حالة الطقس اليوم السبت 29-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وهى كما يلي:-



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.





درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

