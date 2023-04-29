يقدم الدستور مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، حيث يرغب مشجعى رياضة كرة القدم في معرفة توقيت بث المباريات الهامة خلال البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا.



مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من جمهور نادي الأهلي عن موعد المباراة التي تجمعه بنادي الرجاء المغربي ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2022/2023، وذلك عقب أن نجح فريق الشياطين الحمر في الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي حيث أحرز الأهداف محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتقام مباراة الإياب على أرض ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء بدولة المغرب الشقيقة معقل فريق الرجاء حيث يخوض نادي الأهلي مرانه الاخير بدولة المغرب استعدادا للمواجهة التنافسية في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم السبت 29-4-2023 والقنوات الناقلة وهى كما يلي:-

موعد مباراة نادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة التاسعة عقب تطبيق التوقيت الصيفي.

تذاع المباراة على شاشة قناة Bein sports حيث يمكن للجمهور متابعتها بجودة عالية ذات صوت وصورة جيدة.





تشكيل الأهلي ضد نادي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

استقر المدير الفني لنادي الأهلي على تشكيل الفريق في مباراة الإياب في منافسات دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد نادي الرجاء المغربي وجاء كما يلي :-

حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول.

خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج.

خط الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهرباء.



تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

يمكن مشاهدة مباراة الإياب في منافسات دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين نادي الأهلي ونادي الرجاء عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS والتي يمكن ضبطها وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة ON TIME SPORTS

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.