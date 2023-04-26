الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الجزيرى رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

سيف الجزيري مهاجم
سيف الجزيري مهاجم الزمالك

حصل سيف الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي  جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، بعد أن سجل هدفا وقاد فريقه لتحقيق الفوز.

وأحرز هدف الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.


وحقق نادي الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.


موقف الزمالك في الدوري 

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده لـ43 نقطة من 25 لقاء، فى المركز الرابع.

جماهير الزمالك تطالب اللاعبين بالفوز على الأهلي في السوبر

من جانبها، حرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة لمؤازرة الأبيض في لقاء سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز على مطالبة اللاعبين بحصد لقب السوبر.

وطالبت الجماهير من اللاعبين عقب نهاية لقاء سيراميكا كليوباترا بضرورة حصد لقب السوبر على حساب الأهلي في المباراة المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك 

 

1- الأهلي: 53 نقطة.

 2- فيوتشر: 49 نقطة.

3- بيراميدز: 46 نقطة.

 4- الزمالك: 43 نقطة.

5- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.

6- المقاولون العرب: 36 نقطة.  

7- المصري البورسعيدي: 36 نقطة.

8- فاركو: 35 نقطة.

9- إنبي: 32 نقطة.  

10- سموحة: 31 نقطة.  

11- سيراميكا كليوباترا: 30 نقطة.

12- غزل المحلة: 30 نقطة.

13- أسوان: 28 نقطة.  

14- الإسماعيلي: 26 نقطة.

 15- الداخلية: 25 نقطة.

 16- البنك الأهلي: 24 نقطة.

 17- طلائع الجيش: 21 نقطة.

 18- حرس الحدود: 16 نقطة.

 

وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و سيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

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