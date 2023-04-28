الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي و في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يلتقي مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، في سعيه لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

ميعاد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وسيحل الأهلي، ضيفًا على الرجاء المغربي، يوم غدٍ السبت في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل حجز تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي، والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ موسم 2020-2021.

وكان الأهلي، قد حقق الفوز ذهابًا على الرجاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

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موعد مباراة الرجاء والأهلي

ستقام مباراة الرجاء وضيفه الأهلي، في تمام الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت القاهرة)، وهو نفس توقيت مكة المكرمة.

 

معلق المباراة والقناة الناقلة

أسندت شبكة «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على المباراة، للمعلق التونسي رؤوف خليف.

وستنقل مباراة الرجاء والأهلي، على قناة Bein Sports 4 

وسيخوض الأهلي، مرانه الأخير بالمغرب، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

من المقرر أن ينطلق المران في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والذي سيقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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