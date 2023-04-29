السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض البث الثانى لمسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى والقنوات الناقلة

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تنطلق أولى حلقات مسلسل “رسالة الإمام” بطولة الفنان خالد النبوي، السيت على شاشة قناة on، وهو العرض الثاني له بعد عرضه خلال موسم رمضان الماضي.

 

مواعيد عرض البث الثاني لمسلسل رسالة الإمام

وأعلنت شبكة قنوات on عن عرضها لمسلسل رسالة الإمام للمرة الثانية السبت في تمام الساعة الثامنة مساء، وعلى on دراما الساعة العاشرة مساء يوميا.

 تردد قناة اون دراما على نايل سات 2023

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11862.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
 

قناة ON Drama

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون أي ON E

القمر الصناعي  نايل سات
التردد  10853
معامل الترميز 27500
الاستقطاب  افقي H
تصحيح الخطأ 6 / 5.

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واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوي للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية التي شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

احداث مسلسل رسالة الإمام 

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يقوم بتمثيله كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو، بداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت تشهد مصر صراعات جمة آنذاك على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتت مذهبي، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، بجانب إعادة الشافعي لاكتشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرون يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر".

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