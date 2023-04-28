مسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكى يحقق 61 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة "ميديا هب - سعدي جوهر" المنتجة لمسلسل "تحت الوصاية" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحقيق المسلسل الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي نسبة مشاهدة تخطت الـ61.6 مليون مشاهد خلال عرضه على مدار أيام شهر رمضان المنقضي.

واستطاعت منى زكي أن تحصد العديد من الإشادات بمسلسل "تحت الوصاية" الذي يضم 15 حلقة فقط، والذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك بسبب قصة المسلسل التي ناقشت قانون الولاية على الأموال وكما أشاد النقاد والصناع بجودة التصوير والكادرات وشكل التصوير لمشاهد المسلسل وكذلك أداء الفنانين الذين شاركوا في العمل.

وتصدر مسلسل تحت الوصاية تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث الشهيرة بالرغم من الانتقادات الوهمية التي تعرضت لها قبل عرض المسلسل.

وتدور قصة مسلسل "تحت الوصاية" حول إطار اجتماعي من 15 حلقة، حنان "منى زكي"، ربة منزل وأم لطفل رضيع وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، عندما تبدأ الأحداث في المدينة الإسكندرية، حيث حنان وزوجته عادل، الذي يعمل في صيد الأسماك، يعيش هو وعائلته حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياته رأسًا على عقب ويبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامه، من عائلة زوجها حتى تضطر إلى القيام بعمل غير متوقع نيابة عنهم وتنتقل إلى داميتا وتصنع حياة جديدة لنفسها باسم مختلف وتضطر للتخلي عن أنوثتها ووظيفة "الصيد" والعمل لدى لقب رئيس سفينة بين الرجال.

وشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية كل من النجمة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.