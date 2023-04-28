مسلسل "جعفر العمدة" يتخطى 296 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة “ميديا هب- سعدي جوهر" المنتجة لمسلسل “جعفر العمدة” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحقيق المسلسل الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان نسبة مشاهدة تخطت الـ296.7 مليون مشاهد خلال عرضه على مدار أيام شهر رمضان المنقضي.

وحقق مسلسل “جعفر العمدة” حالة من النجاح الساحق خلال عرضه ضمن شهر رمضان المنقضي وحقق حالة، خاصة بين الجمهور في الشارع المصري وتصدرت حلقات المسلسل تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بجانب تصدر المسلسل محرك البحث الشهير “جوجل”، وحظى العمل بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.