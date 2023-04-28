الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الوصلات المخالفة فى الغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

أجرت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشرف على الحملة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ونواب مجلس المدينة لشؤون المدينة والقرى، حيث تمكنت الحملة من صيانة وإصلاح نحو 79 كشافًا وتركيب 20 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بحملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 39 كشافًا وتركيب 7 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

فيما نظمت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وقاد الحملة ياسر الجندى رئيس مركز ومدينة قطور، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 25 كشافًا وأعمدة وتركيب 8 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

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