تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر أبريل 2023

أعلنت شركات تحصيل فواتير استهلاكات الغاز الطبيعي المنزلي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ومنها شركات "بتروتريد، وناتجاس"، أن آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023، هو يوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر أبريل 2023

أوضحت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، فى منشور لها عبر موقعها الإلكتروني، أن موعد سداد فاتورة الغاز المنزلي تبدأ من يوم 1 من كل شهر حتى نهاية الشهر، على أن يبدأ تسجيل القراءات بالنسبة للاستهلاك المنزلي للغاز بداية من يوم 1 من كل شهر حتى يوم 20.

وتوضح شركة "بتروتريد" المحصلة لفواتيرالغاز المنزلي فى معظم محافظات ومدن الجمهورية، عددا من الخطوات التى تساعد المواطنين فى عملية السداد الإلكتروني، من خلال الشركات والمصارف المالية "فوري ، أمان، خدماتي، ضامن، ممكن، مصاري"، بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى التى تقبل بها الشركة عملية السداد.

وتوضح «الدستور»، الفرق بين سداد فواتير الغاز لشركة بتروتريد وعملية السداد لشركة ناتجاس التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمنوطتين بعملية إصدار فواتير الغاز وعملية التحصيل.

وتعمل شركة "بتروتريد" فى معظم قرى ومدن الجمهورية ولها حق الامتياز لعملية التحصيل، أما شركة "ناتجاس" فتعمل فى نطاقات محددة لبعض المدن والمحافظات ومنها “المقطم، الهضبة العليا والوسطى- الحرفيين- السلام- مدينة 6 أكتوبر- مدينة الشيخ زايد- مدينة العجمي بالإسكندرية- القباري- محرم بك- برج العرب- كفر الدوار- الدلنجات- أبو المطامير- شبرا خيت- إيتاى البارود- وادى النطرون- المحمودية- دمنهور- أبو حمص- رشيد- الرحمانية- حوش عيسى- إدكو- كوم حمادة- النوبارية.

كيفية الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة قيمة فاتورة استهلاكات الغاز المنزلي والسداد:

- الدخول على رابط موقع شركة بتروتريد ، للدخول على الرابط (اضغط هنا)

- ادخل رقم المشترك المدون على فاتورة الغاز السابقة، ثم قم بإدخال البيانات بشكل صحيح ومنها رقم الشقة، ورقم العمارة، ورقم البلوك، والمنطقة، والمحافظة.

- اضغط على كلمة اعرض بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، ستظهر لك قيمة الفاتورة لاستهلاك الغاز خلال الشهر الماضي.

أما لعملاء شركة ناتجاس للدخول على الموقع الخاص بالشركة ، للدخول على الرابط (اضغط هنا)

- ثم قم بإدخال البيانات المطلوب

- اضغط على استعراض الفواتير