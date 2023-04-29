السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على الأماكن المحددة لتلقى تطعيمات الحج والعمرة بسوهاج

حجاج
حجاج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن تحديد عدد من مكاتب الصحة التابعة لها، لاستقبال المواطنين الراغبين فى الحصول على تطعيمات الحج والعمرة، والحصول على شهادات التطعيم لاستيفاء الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية للسفر.

وأوضح المركز الإعلامى للمديرية، أنه بناء على تعليمات الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، فقد تم تحديد كلا من: مكتب صحة ثالث بشارع "الجبانة" بمنطقة الشهيد عبد المنعم رياض، ومكتب صحة طهطا بشارع صلاح سالم بمدينة طهطا، ومكتب صحة أول جرجا بشارع البحر بمدينة جرجا، ومكتب صحة البلينا بشارع التحرير، ومكتب صحة أول أخميم بشارع أحمد ماهر، ومكتب صحة المنشاة بجوار مستشفى المنشاة المركزى.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بسرعة تجهيز هذه الأماكن الطبية لتقديم الخدمات المذكورة  للمواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج والعمرة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، التطعيمات اللازمة للحجاج، ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس كورونا والالتهاب السحائى والأنفلونزا الموسمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الكورونا يمكن الحصول علية من مراكز لقاحات كورونا وكذلك الجرعات التنشيطية وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا بد من الحصول على لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية على أن يكون مع الحاج شهادة كيو أر كود تثبت ذلك، وأضافت الوزارة أنه ينبغى أن يكون الحاج حاصلا على أخر جرعة قبل السفر بـ 6 شهور.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الالتهاب السحائى هام وينبغى أن يكون المسافر معه شهادة تثبت حصولة على جرعة واحدة من اللقاح الرباعى ضد فيروس الالتهاب السحائى، كما يجب تلقى اللقاح بفترة قبل السفر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات ويمكن الحصول على شهادة التطعيم من مكاتب الصحة والتطعيمات الدولية الموجودة بكل المحافظات.

استقبال المواطنين الجهات المعنية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج النجار دكتور سامي خالد عبدالغفار

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