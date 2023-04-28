مسلسل "رسالة الإمام" يتخطى 39 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

أعلنت شركة "ميديا هب - سعدي جوهر" المنتجة لمسلسل "رسالة الإمام"، الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي تحقيق المسلسل نسبة مشاهدة تخطت الـ39 مليون مشاهد خلال عرضه على مدار أيام شهر رمضان المنقضي.

وحقق مسلسل رسالة الإمام ردود أفعال قوية أثناء عرضه في المارثون الرمضاني المنقضي، وحظى العمل بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور، والذي كان يعرض عبر منصة Watch IT وقناة "دي إم سي" وقناة "الحياة" وقناة "سي بي سي".

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوي للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية التي شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

غدًا.. العرض الثاني لمسلسل “رسالة الإمام”

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد البث الثاني لمسلسل "رسالة الإمام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل أثناء عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان وذلك عبر شبكة قنوات ON وON DRAMA ابتداء من غد السبت المقبل الموافق 29 أبريل الجاري.

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يقوم بتمثيله كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو، بداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت تشهد مصر صراعات جمة آنذاك على السلطة ومحاولات انفصالية وتشتت مذهبي، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، بجانب إعادة الشافعي لاكتشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرون يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري الليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub- سعدي وجوهر".