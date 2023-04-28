محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بنسبة تنفيذ 85%

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، وجاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بعنوان "حق العمل".

رافقه خلالها جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بجانب المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والقيادات التنفيذية.

وفور استماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته بإنشاء عدد 2 قاعة مناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى بما يساهم فى إيجاد موارد ثابتة للصرف على منطقة الطابية بعد الإنتهاء من أعمال تطويرها بنهاية الشهر القادم حيث وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 85 %.

وكلف اللواء أشرف عطية بأهمية الإلتزام بإنشاء بوابات لدخول الأفراد، وأخرى للسيارات، وخاصة أن مشروع التطوير سيساهم فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك ، بالإضافة إلى فتح محور جديد يربط بين بشير بك والحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى اتجاهين، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى.

كما وجه محافظ أسوان إلى ضرورة أن يتم أثناء إنشاء اللاندسكيب والحدائق والمسطحات الخضراء إقامة برجولات ونوافير وأماكن ترفيهية للعائلات على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة.

ولفت إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.