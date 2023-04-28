الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر موسكو بدفع تعويضات لجورجيا

روسيا
روسيا

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الجمعة، روسيا، بدفع 130 مليون يورو لجورجيا، لارتكابها انتهاكات وأعمال سلب بحق أكثر من 23600 مدني خلال فترة النزاع بين البلدين في 2008.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت روسيا على خلفية هذه التهم في العام 2021، لكنها حددت في حكم صدر، الجمعة، المبلغ الذي يتعين على الأخيرة دفعه لتبليسي "في غضون ثلاثة أشهر".
وأكد القضاة الـ 17 أن على روسيا دفع تعويض قدره 3,25 مليون يورو بسبب مقتل أكثر من 50 مدنيا في قرى في أوسيتيا الجنوبية، التي تشكل مع أبخازيا منطقتين انفصاليتين أعلنتا استقلالهما عن جورجيا، واعترفت به موسكو.
وطالبت الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في القوقاز بتعويضات أكبر بكثير، بلغت 120 ألف يورو عن كل شخص قتل.
إلى ذلك، فرضت المحكمة تعويضات تصل إلى 2,7 مليون يورو على مجموعة تضم 166 شخصاً على الأقل من ضحايا "المعاملة اللاإنسانية والمهينة والاحتجاز التعسفي" في قبو "وزارة الداخلية" في أوسيتيا الجنوبية في أغسطس 2008.
وأمر القضاة بتعويض قدره 640 ألف يورو لـ 16 شخصاً من ضحايا التعذيب.
وخُصّص المبلغ الأكبر وقدره 115 مليون يورو لأكثر من 23 ألف شخص منعوا من العودة إلى ديارهم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
ويتعيّن على موسكو أيضًا دفع 8,24 ملايين يورو لـ412 ضحية لعدم التحقيق في الوفيات التي حدثت أثناء الأعمال العدائية.
وبعد غزو أوكرانيا استُبعدت روسيا في 16 مارس 2022 من مجلس أوروبا وهو هيئة الرقابة في مجال احترام حقوق الإنسان في القارة، لكنها بحسب المحكمة تبقى مسؤولة عن انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ارتكبتها قبل هذا التاريخ.
وقدّمت جورجيا ثلاث دعاوى ضد روسيا تتعلق بنزاع العام 2008، أفضت اثنتان منها إلى إدانات لموسكو. وفي العشرين من أبريل، قبلت المحكمة الدعوى الثالثة المُقدّمة في العام 2018 وإجراءاتها مستمرة.

المحكمة الأوروبية روسيا جورجيا أوسيتيا موسكو

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