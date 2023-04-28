جمارك مطار أسيوط تُحبط محاولة لتهريب سبيكتين ذهبيتين

نجح رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، ووليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش، في إحباط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران “إير كايرو” القادمة من الكويت اشتبه أحمد ناجي رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علي فوزي مهندس تشغيل تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد ناجي مشرف الصالة، بتكليف أمير زيدان وزينب حسن وآلاء شافع مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب؛ بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن بالأقصر وأحمد محمد عبدالرحيم ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود سبيكتين ذهبيتين بإجمالي وزن واحد كيلوجرام.

وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنه ٢٠٢٣ وحرره عبدالله مصطفي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.