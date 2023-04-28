الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار أسيوط تُحبط محاولة لتهريب سبيكتين ذهبيتين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجح رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد، ووليد حسني عبدالباقي مدير إدارة التفتيش، في إحباط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران “إير كايرو” القادمة من الكويت اشتبه أحمد ناجي رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علي فوزي مهندس تشغيل  تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات  داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد ناجي مشرف الصالة، بتكليف أمير زيدان وزينب حسن وآلاء شافع  مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب؛ بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن بالأقصر وأحمد محمد عبدالرحيم ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود سبيكتين ذهبيتين بإجمالي وزن واحد كيلوجرام.

وقرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنه ٢٠٢٣ وحرره عبدالله مصطفي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إجراءات تفتيش الركاب أحكام القانون الاستيراد والتصدير استيراد إدارة التفتيش الجمركي الج الها

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

بزيادة 18%.. سنتامين: ارتفاع معدلات إنتاج منجم السكرى خلال الربع الأول من 2023

"أطباء السودان": انهيار وشيك للمنظومة الصحية فى البلاد

عقب 4 أيام من خطبتهما.. مصرع شاب وفتاة فى حادث بالدقهلية

"اقتصادية الأمم المتحدة" تطلق الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال للشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين