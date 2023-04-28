الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الموعد النهائي للتقديم 30 مايو 2023..

"اقتصادية الأمم المتحدة" تطلق الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال للشركات

اقتصادية الأمم المتحدة
اقتصادية الأمم المتحدة

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال بعنوان "من أجل مستقبل عادل: دفع مجتمعاتنا إلى الأمام" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) التي تقود التغيير الاجتماعي نحو التغيير الإيجابي وخلق مستقبل أكثر مساواة للجميع.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فمن المقرر أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات الشركات العربية للمشاركة في الحصول على الجائزة هو 30 مايو 2023. 

كما أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في نهاية شهر أغسطس 2023، وسيتم منحها في الدورة الثانية للقمة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر 2023.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية مدعوة لتقديم عرض مرئي لأعمالهم وإظهار التأثير الاجتماعي، إما من خلال منتج أو خدمة اجتماعية، أو القيم المحددة للشركة، أو من خلال إعطاء الأفضلية للأشخاص من خلفيات مهمشة عند التوظيف.

ولفتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إلى أنه من أجل المشاركة في مسابقة الجائزة العربية السنوية الأولى لريادة الأعمال بعنوان "من أجل مستقبل عادل: دفع مجتمعاتنا إلى الأمام" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، يجب الإطلاع على شروط ومعايير المسابقة عبر الرابط التالي:

https://depar.unescwa.org/group/equitable-future-bringing-our-communities-forward/about

 

 

الامم المتحدة لجنة اقتصادية اجتماعية جائزة

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