نقيب المحامين: لدينا مليار و272 مليون جنيه في حسابات النقابة

كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه استلم النقابة ولديها مليار و٢ مليون، وزاد هذا الرقم إلى مليار و٢٧٢ مليون جنيه.

كما أعلن عن الإعداد لتسجيل لجنة لزيادة المعاشات ولجنة أخرى للتعامل مع وزارة العدل.

وأضاف: إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية، ونبحث عمل كارنيه عضوية للأندية الخاصة بالمحامين للأعضاء وأسرهم.

فيما اقترح أبو بكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة، بأن يقوم أعضاء الجمعية العمومية بدعم صندوق الأمراض المستعصية بمبلغ ١٠٠ جنيه سنويا.

وانطلق منذ قليل الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها، وترأسه نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في محافظة الإسكندرية بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث جدول الأعمال والتي على رأس بنوده ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.

ويشتمل جدول أعمال الاجتماع على خمسة بنود إلى جانب ما يستجد من أعمال، وهي كالآتي:

1 ـ عرض ما تم التوصل اليع بين اللجنة المشكلة من النقابة ومصلحة الضرائب، فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية.

2ـ عرض ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل بشأن الرسوم المفروضة على المحامين جبرًا.

3 ـ تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين.

4ـ عرض اللائحة الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

5 ـ النظر في إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية.

وسبق أن أصدر نقيب المحامين، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود أبرزهم :

أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.