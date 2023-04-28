الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق يلتهم 4.5 فدان قصب وقمح في بقنا

قصب
قصب

نشب حريق هائل، اليوم الجمعة، في محصول للقصب والقمح، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة عقب سيطرة قوات الحماية المدنية عليه.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في محصول للقصب والقمح بقرية المراشدة بمركز الوقف.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا، وعزت قناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، إلى مقر الحريق، وتم السيطرة عليه قبل امتداده.

وأسفر الحريق عن اشتعال النيران في 4 أفدنة من القصب ونصف فدان من القمح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية اجهزة الامن اشتعال النيران الأجهزة الأمنية الامن

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