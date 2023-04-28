رئيس "القابضة للمياه" ومستشار وزير الإسكان يتابعان مشروعات الشركة ببني سويف

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، بمرافقة الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، والمهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية ببني سويف "محطات الألترافلتريشن"، ونسب تطور الأعمال بها، في إطار سعي الشركة إلي تطوير كافة خدماتها والذي ينعكس علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على متابعة كافة المشروعات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات، حيث شهدت مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء مصر وسعي الدولة لتحقيق خطط التنمية واهتمامها و مجهوداتها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وشددت على ضرورة الإشراف الدائم والمستمر للمشروعات الجارية وسرعة الإنجاز بها إتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم، ما سينعكس على جودة العمل وحسن استغلال الموارد، ما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

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