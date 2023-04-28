الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "القابضة للمياه" ومستشار وزير الإسكان يتابعان مشروعات الشركة ببني سويف

الزيارة
الزيارة

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، بمرافقة الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق، والمهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية ببني سويف "محطات الألترافلتريشن"، ونسب تطور الأعمال بها، في إطار سعي الشركة إلي تطوير كافة خدماتها والذي ينعكس علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على متابعة كافة المشروعات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات، حيث شهدت مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم في رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء مصر وسعي الدولة لتحقيق خطط التنمية واهتمامها و مجهوداتها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وشددت على ضرورة الإشراف الدائم والمستمر للمشروعات الجارية وسرعة الإنجاز بها إتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم، ما سينعكس على جودة العمل وحسن استغلال الموارد، ما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين في بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

1
1
4
4
2
2
3
3
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف المهندسة دينا عمر سليمان بني سويف مياه الشرب وزير الإسكان

الأكثر قراءة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

تنفيذ 10 قرارات إزالة في 7 مراكز خلال حملات مكثفة بالبحيرة

البابا فرنسيس يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي بالمجر

دار الأوبرا تحيي ذكرى عمار الشريعى وعبد الرحمن الأبنودي

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تلفزيون فلسطين

وزيرة الهجرة تشكر الشباب المشاركين فى إجلاء المواطنين من السودان: "شباب ملهم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار في سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين