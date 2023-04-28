الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لضبط الأسواق.. تحرير 25 محضرا خلال حملة للتموين وحماية المستهلك في سوهاج

حملات تموينية
حملات تموينية

شنّت حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، وأسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة متنوعة.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن الحملات المفاجئة مستمرة للتأكد من توافر السلع المختلفة وبصفة يومية وتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال الحملات اليومية المفاجئة بنطاق مراكز سوهاج.

استعدادات المحافظة إجتماعا تحضيريا الأسواق والمحال التجارية اجتماعا التجارة الداخلية التصدى بكل حسم التموين والتجارة الداخلية التنسيق الحملات المفاجئة

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