محافظ أسيوط: استمرار تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزراعة ما يقرب من 1300

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة؛ لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتحسين الصحة العامة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة الرئة الخضراء فى المدن العمرانية المختلفة، مشددًا على اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسئولى البيئة والزراعة.

وطالب اللواء عصام سعد، بأن تتم مراعاة زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس والجامعات ومراكز الشباب والحدائق العامة والخاصة وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء التي يوجد بها ظهير صحراوي، وعلى الطرق العامة والتنسيق لري ورعاية الأشجار التي تمت زراعتها بنطاق دائراتها.

وفي هذا الإطار قال محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إن الوحدة المحلية قامت بزارعة 1200 شجرة جازورينا، منها 1000 شجرة بطريق العوامة بقرية الحوطا الشرقية بطول ما يقرب من 2500 متر و200 شجرة في بنفس القرية بداية من مركز الشباب وحتى وحده الإسعاف، وذلك بمشاركة خلف عابد رئيس قرية الحوطا الشرقية ومسئولي البيئة والزراعة والإشغالات بالمركز مؤكدًا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز الغنايم، قام مصطفى على رئيس المركز برفقة رجب علي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بمتابعة أعمال المبادرة والوقوف على ما تمت زراعته من أشجار الزينة والأشجار المثمرة التي تم توزيعها بدائرة المركز، كما تفقدا مشتل الوحدة المحلية والأشجار التي تمت زراعتها به سواء كانت مثمرة أو للزينة وتمت زراعة بعض الأشجار في الحدائق العامة بمدينة الغنايم بما يقارب من 100 شجرة، وذلك من منطلق الحرص على تحسين نوعية الهواء والتخفيف من آثار الملوثات والتغيرات المناخية، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة وسلامة المواطنين بمركز الغنايم.

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