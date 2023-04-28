خبير بيئي: التوقيت الصيفي يعود بالنفع على الدولة ويحمي البيئة و"جيب المواطن"

كشف الدكتور مجدي علام خبير بيئي، فوائد عودة التوقيت الصيفي، وعلاقته بمواجهة التغيرات المناخية، وحماية البيئة، مؤكدا أن التوقيت الصيفي يسهم في حفظ جزء من الطاقة المهدرة في 4 إلى 6 ساعات.

وقال علام خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نستفيد ساعتين في الفجر وساعتين في فترة العشاء، والـ4 ساعات هيحققوا وفر كبيرا على مستوى الدولة والطاقة وأعمدة الإنارة".

وأضاف: "توفير استهلاك الكهرباء يخفض من 18 إلى 22% من الإنفاق على استخدام الطاقة الكهربائية، وبالتالي هيوفر للدولة ولجيب المواطن".

وتابع "نوفر 4 ساعات في استخدامات عديدة، منها الطاقة حيث نخفف من الحمل الكربوني، ومصر لديها برنامج للتخلص من الطاقة الأحفورية التي تستخدم الفحم والبترول إلى الطاقة النظيفة وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، فالحلول النظيفة تأتينا بنتائج نظيفة".

وواصل الخبير البيئي: "هذه الفترة الزمنية شهد تغيرات مناخية لم تكن موجودة سابقا، وبالتالي، فإن تحدياتها أكثر، مرددا: "، ذوبان 4 سم في جليد القطب الشمالي يسبب غرق ثلث الدلتا، نتحدث عن أمور لم يكن يتخيلها أو يتصورها أحد"

وأكد الدكتور مجدي علام خبير بيئي، أن مصر أنفقت 750 مليون دولار من أجل الكتل الخرسانية في الإسكندرية حتى فرعي رشيد ودمياط وذلك للحماية من الأعاصير والرياح التي تجرف الشواطئ، موضحا أن المناخ اليوم لم يصبح ظاهرة رفاهية، ويجب التصدي لها عن طريق مثل هذه الحلول.

كشف الدكتور مجدي علام خبير بيئي، فوائد عودة التوقيت الصيفي، وعلاقته بمواجهة التغيرات المناخية، وحماية البيئة، مؤكدا أن التوقيت الصيفي يسهم في حفظ جزء من الطاقة المهدرة في 4 إلى 6 ساعات.