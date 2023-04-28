ماذا يقدم "الكارت الذكي" للفلاح والدولة؟

كشف الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أهمية الكارت الذكي للفلاح وأبرز الخدمات التي يقدمها، مؤكدا أن محافظة الغربية كان لها السبق في العمل بكارت الفلاح الذكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، التجربة كانت كناجحة تماما، وتم التنفيذ واستخدامها منذ عام 2019، وتم التحديث وأصبح كارت ميزة على شكل كارت مدفوعات، وأصبح للفلاح إمكانيه لإضافة مبالغ مالية عليه، أو سداد الأموال.

وأوضح أن الحوكمة التي تتم من أجل صرف الأسمدة المدعمة التي تدعمها الدولة بمبالغ كبيرة جدا للمزارعين يتم التحكم فيه عن طريق هذا الكارت، حيث يتم إدخال المحصول المنزرع على التابلت الذي جرى ربطه بالجمعية الزراعية.

وتابع: "عندما يتم إدخال نوع المحصول المنزرع يتم تحديد الكميات التي يتم صرفها، وما على المزارع إلا التوجه بالكارت إلى الجمعية الزراعية ويتم إدخاله على الماكينة الموجودة داخل الجمعية الزراعية مثلما يحدث في منظومة atm".

وعما يقدمه الكارت الذكي للفلاح للدولة، أكد أن هذه المنظومة ستحد من عملية صرف الأسمدة المدعمة دون وجه حق، وبخاصة أن سعر طن السماد المدعم يبلغ 4500 جنيه، مقابل 13 أو 14 ألف جنيه للسماد الحر، لافتا إلى أن 90% من المزارعين لديهم الكارت الذكي.