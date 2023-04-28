الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيضاء" بـ71 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

دواجن وأعلاف - صورة
دواجن وأعلاف - صورة أرشيفية

استقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، حيث سجلت الفراخ البيضاء ما بين 65 و66 جنيهًا للكيلوتصل للمستهلك ب71 و72 جنيها للمستهلك.

وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 54 و55 جنيهًا للكيلو، في حين سجلت أسعار الدواجن البلدي 98 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط البلدي 150 جنيهًا، فيما تراوح سعر البانيه بين 160 إلى 175 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و7 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 5 و6 جنيهات، فيما تراوح  سعر البانية  بين 160 إلى 175 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

وسجل سعر البيض الأبيض 106 جنيهات للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 115 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 107 جنيهات للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 117 جنيهًا والبيض البلدي 104 جنيهات للكرتونة ويصل للمستهلك ب 120 جنيهًا.

الفراخ ب71 جنيه للمستهلك أسعار الدواجن والبيض

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