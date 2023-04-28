أوزبكستان تؤكد أهمية الاستفادة من تجربة مصر في قضايا التنمية

أكد نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي سارفار خميدوف، أهمية تقاسم الخبرات والاستفادة من تجربة مصر في قضايا التنمية خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي وتطوير البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مشيرا إلى أن هناك آفاقا واعدة للتعاون الثنائي في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الوزراء والمسئولين المصريين والأوزبكيين.

وأضاف خميدوف، اليوم الجمعة، أن بعض رجال الأعمال المصريين عقدوا لقاء عبر تقنية الفيديو مع محافظ مدينة "بخاري" ولقاءات أخرى مع نظرائهم الأوزبكيين؛ لبحث دعم التعاون وإقامة مشروعات في أعقاب زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف إلى مصر.

وأعرب المسئول الأوزبكي عن اعتقاده بأنه سيتم تنظيم زيارات متبادلة بين الجانبين في القريب العاجل والبدء في مشروعات رائدة للتعاون المشترك.