الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى بئر العبد مجانًا غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن مستشفى بئر العبد النموذجى، بشمال سيناء، عن تنفيذ قافلة طبية تضم عددا من التخصصات الطبية في بئر العبد، اعتبارا من غد السبت وتستمر فعالياتها حتى يوم الأربعاء المقبل، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال الدكتور تامر حمدى أحمد، مدير عام المستشفى، في بيان، اليوم، إن القافلة تبدأ غدا السبت بمستشفى بئر العبد النموذحى، ثم تنطلق بعد غد الأحد بقرية قاطية، ثم الاثنين المقبل بقرية نجيلة، والثلاثاء الذي يليه بقرية بالوظة، وتختتم يوم الأربعاء القادم بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وأضاف أن القافلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم تخصصات: الجراحة العامة، العظام، الباطنة العامة، الجلدية، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، المسالك البولية، إلى جانب الأشعة وطب الأسرة.

الباطنة العامة التجهيزات الطبية التخصصات الطبية الجراحة العامة الكشف الطبي على المواطنين المسالك البولية صرف العلاج بالمجان شمال سيناء مستشفى بئر العبد

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