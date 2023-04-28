الذهب يحقق مكاسب شهرية وسط مخاوف اقتصادية وضعف الدولار

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي اليوم، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمائة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار. وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ومع ذلك، قال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1499.96 دولار.