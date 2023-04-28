شيكو يكشف لـ"الدستور" كواليس فيلم "ابن الحج أحمد"

عبر الفنان شيكو عن سعادته بتقديم فيلم “ابن الحج أحمد” الذي نافس به في موسم عيد الفطر المبارك الماضي.

وعن فكرة تقديمه للبطولة المنفردة في العمل، قال “شيكو” لـ"الدستور": “العمل ليس بطولة منفردة فمعي علامات في التمثيل من ضمنهم الفنان الكبير سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب ومحمد لطفي وعدد كبير من النجوم، فالعمل ليس بطولة مطلقة، فهو بطولة جماعية، فالأدوار متساوية بيننا جميعًا، فلم يكن بيننا شخص بطل مطلق، فالأدوار تمت كتابتها بشكل متعادل ليكون جميعنا أبطالًا في الفيلم”.

وتابع: “فكرة التخوف من عدمها لا تشغلني فأنا أركز في العمل وأعطيه حقه تمامًا وأجتهد إلى أبعد الحدود والباقي أتركه لتوفيق الله ورأي الجمهور، والعمل دون هشام ماجد مختلف أكيد، مع العلم أن 60% من مشاهد مسلسل اللعبة ليست أمام بعضنا فلكل شخص خط منفصل في المسلسل، ونجتمع بشكل قليل في مشاهد منفصلة، لكنني مفتقده بالتأكيد في العمل”.

وعن كواليس العمل والتعاون مع أبطاله، قال: “الأستاذ سيد رجب هو شخص عظيم وممثل مرعب فإذا نظر لي بتوه حرفيًا من قمة إبداعه في تجسيد الشخصية، فأنا أتذكر خلال تصويرنا أحد المشاهد نظر لي بشكل حاد جعلني أخاف، فنظراته عميقة للغاية وهو شخص محترف للغاية، فهو شخص متسامح مع نفسه ولا يشعر بحرج إذا قام أحد الأشخاص بالتعديل على تمثيله وشرف لي الوقوف أمامه”.

واختتم: “رحمة أحمد ممثلة لم تجد النجاح الذي تستحقه، فلديها الكثير من الأمور التي ستجعلها من الفنانات الكبار في الفن المصري خلال الأيام المقبلة، ومصطفى غريب ممثل جيد يجب أن يعلم الجمهور بحالته التمثيلية الخصبة التي أستطيع أن أؤكد للجميع أنه شخص كوميدي لأبعد الحدود فيكفي أن أقول إن وجهه بيضحكني فلديه قبول كبير وصبري فواز أستاذ كبير، وأنا سعيد للغاية للعمل مع هذا الكم من النجوم”.